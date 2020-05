Problemi di sicurezza a bordo, fermata al porto la nave da carico "Titan"

ANCONA - La motonave “TITAN”, di bandiera Repubblica di Moldavia, con a bordo 8 membri d’equipaggio, è stata “detenuta” dagli Ispettori della Capitaneria di porto per gravi carenze in materia di sicurezza della navigazione.

L’unità, ormeggiata alla banchina 23, è stata sottoposta ad approfondita ispezione (Expanded Inspection) al termine della quale sono state riscontrati alcuni problemi di sicurezza. Le più gravi riguardano l’avaria al sistema di ammaino del battello di emergenza, il mancato aggiornamento delle carte nautiche necessarie per la navigazione, la revisione periodica degli estintori portatili, il malfunzionamento del verricello di poppa necessario per le operazioni di ormeggio, non riparabile nell’immediato. L’unità rimarrà “detenuta” nel porto di Ancona fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, solo allora potrà riprendere il mare rispettando gli standard internazionali richiesti a garanzia dei lavoratori marittimi, della tutela dell’ambiente marino e più in generale della sicurezza della navigazione.