Il tir sbanda ed esce di strada, arrivano i pompieri con l'autogrù

Questa mattina, poco dopo del 8, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Arcevia, lungo la SP14 Frazione San Giovanni Battista per recuperare un autoarticolato finito fuori strada. I pompieri sono intervenuti con l'autogrù anche dalla sede centrale di Ancona ed hanno trainato l'automezzo rimettendolo in carreggiata. Per fortuna non si segnalano persone coinvolte.