Tir imbocca contro mano via Filonzi, brivido davanti alla multisala

Ieri sera, verso le ore 21, gli agenti delle Volanti della questura di Ancona hanno intercettato un camionista moldavo che, alla guida di una motrice di un Tir, stava percorrendo pericolosamente in contro senso via Filonzi. Provvidenziale l’intervento dei poliziotti che hanno subito bloccato le auto provenienti da via Scataglini, evitando un reale pericolo d’incidente, dal momento che il camionista si stava dirigendo nel senso sbagliato verso la rotatoria di fronte al multisala Uci Cinemas. L’autotrasportatore, che ha dichiarato di non essersi accorto del cartello di divieto, è stato multato.

