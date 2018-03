Tipicità, il Parco Nazionale Gola della Rossa per valorizzare il territorio

Un’area protetta che dialoga con la comunità residente supera i propri confini fino a tutelare gli interessi di tutto il territorio. «E’ proprio questo il motivo che ci ha spinto - afferma il Parco - a proseguire nel percorso di valorizzazione delle realtà locali coinvolgendo le aziende del nostro entroterra per realizzare un “Paniere” che ne raccolga i prodotti agroalimentari».

Nei giorni scorsi, a Fermo, nell’ambito di “Tipicità Experience”, insieme al Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi, sono stati esposti in vetrina i prodotti di numerose aziende che hanno potuto far conoscere e assaggiare le loro unicità e al contempo hanno raccontato il territorio, la sua diversità e la sua ricchezza, in un modo “altro” con la volontà e la capacità di mettersi in gioco. I produttori hanno aderito con entusiasmo interpretando la sinergia con le istituzioni come la chiave di volta per un nuovo sviluppo, consapevole e responsabile dei caratteri di eccezionalità che caratterizzano le nostre aree montane. L'intento del Parco è quello di dare visibilità a quanti più produttori possibile, da quelli più “esperti” e già conosciuti, che con il proprio nome possono fare anche da "traino" per i più giovani che hanno la necessità di farsi conoscere su un mercato che vada oltre i confini dell’ambito locale. Un Ringraziamento speciale alle ragazze ed ai ragazzi di Natourlab e del Chirottero, che hanno costituito una squadra giovane e motivata e ci hanno egregiamente rappresentato insieme a tutte le Aziende.