Cuochi a bordo, vini e sapori dell'Adriatico: ecco Tipicità in Blu

La blue economy rappresenta il 4% dell'economia regionale, l'8% se si considera anche la sua filiera. Considerazioni a margine della presentazione di Tipicità in Blu, festival giunto alla sua quinta edizione, che animerà Ancona dal 17 al 20 maggio tra rievocazioni storiche, degustazioni enogastroniche ed eventi. "Nell’anno europeo del patrimonio culturale – dicono dall'organizzazione - Tipicità in blu accetta la sfida e si confronta con altre identità: l’Albania sarà l’ospite d’onore, con la città di Durazzo, la sua cucina e le sue tradizioni". Luoghi tutti da vivere per la tre giorni. Il Mandracchio con il mercato ittico che ospiterà un vero e proprio villaggio dei sapori con i ristoratori di Portonovo pronti a far assaggiare sardoni, moscioli, fritture, raguse, totani e bombetti. O la Mole con un salone delle biodiversità e una rassegna dei vini del Conero. E ancora mostre di libri e incontri. C'è poi Marinadorica che sabato ospiterà il concorso per sailing chef, cuochi di bordo che cucineranno i prodotti messi a disposizione dal mercato di Campagna Amica Coldiretti in una competizione capace di unire l'abilità al timone con quella ai fornelli. E poi c'è il centro città con i locali che hanno aderito all'iniziativa a prporre menù in blu e Aperiblu.

Per tutta la durata dell'evento sarà possibile effettuare mini crociere dal Mandracchio alla Baia di Portonovo. La stessa area, tra Mandracchio e Mole, ridefinita Arena del Mare, ospiterà una reivocazione storica di una delle poche occasioni in cui Ancona e Venezia, da sempre rivali, furono alleate (domenica 20 maggio, ore 18). Kermesse che ha l'obiettivo di battere i record dello scorso anno con 4.200 degustazioni servite al Mercato Ittico. Tra gli eventi speciali, anche uno spettacolo con il noto geologo e conduttore televisivo, Mario Tozzi, che alla Mole Vanvitelliana (sabato 19, ore 22) dedicato al Mediterraneo e al mito di Atlantide. «La manifestazione – spiega Angelo Serri, direttore di Tipicità - esplora tutti gli aspetti della cosiddetta blu economy, con proposte innovative e coinvolgenti per tutto il long week end, tra cibo, scienza e ricerca, pesca, nautica, sport, cultura e tradizione. Tipicità in blu, che è sede di tappa del Grand Tour delle Marche, è organizzata dal

Comune di Ancona in collaborazione con la Camera di Commercio di Ancona ed un nutrito

pool di entità pubbliche e private».