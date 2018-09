Non Ti ci porto più: ultima serata alla Notte Bianca con dj Filippini

È arrivato il momento dei saluti per Ti Ci Porto Festival. Domani, sabato 15 settembre, ultimo appuntamento al Porto Antico dopo oltre tre mesi di programmazione no stop (tranne qualche disdetta a causa del maltempo). Sul palco per i saluti ci sarà la trascinante selezione musicale di Enrico Filippini dj, per celebrare l'estate appena trascorsa e iniziare a sognare la prossima. Oltre a essere dj, Filippini, anconetano, è anche musicista e compositore: ha iniziato la sua carriera nelle radio e poi nelle discoteche negli anni ’70, ha creato alcuni dei jingles più famosi dei maggiori network radiofonici italiani, composto sigle e pubblicità per diversi programmi Mediaset.

Alla fine dei ’90 ha iniziato la collaborazione con la Rai facendo l’intero vestito musicale di Radio Due, che è andato in onda per successivi 12 anni. In contemporanea, pubblicità nazionali e musiche per film come Cado dalle Nubi di Zalone, Amore 14 di Moccia, M’innamoro di te dei Vanzina ad altre.