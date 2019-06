Addio Ti ci Porto 2019, salta l'evento: ora è arrivata l'ufficialità

La società Bontà delle Marche ha comunicato oggi all’Autorità di sistema portuale la rinuncia alla domanda di concessione demaniale per un’area di 3 mila metri quadrati al Porto Antico, nel porto di Ancona. Su questa superficie, la società avrebbe dovuto organizzare l’edizione 2019 della manifestazione “Ti ci porto”. Mercoledì 19 giugno, la domanda di concessione di Bontà delle Marche avrebbe dovuto essere esaminata dal Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale. Salta quindi un altro appuntamento della movida anconetana.

La rinuncia alla domanda di concessione da parte di Bontà delle Marche, arrivata solo oggi 17 giugno, non mette nelle condizioni l’Autorità di sistema portuale di concedere una nuova concessione per l’area interessata al Porto Antico per questa stagione estiva. Opportunità che poteva essere realizzata se questa comunicazione fosse arrivata prima.