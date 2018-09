Università, migliaia di presenti al test d'ingresso per le Professioni sanitarie

Si è svolto in maniera regolare il test di ingresso per accedere ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie all’Università Politecnica delle Marche, iniziato questa mattina (12 settembre 2018) alle 11:00 e concluso alle 12.40. Su 1649 iscritti erano 1427 i presenti alla prova (con un’affluenza dell’86,53%). 590 sono i posti disponibili.



Alle 8:00 la Politecnica ha aperto le porte per l'appello nei poli Eustachio e Murri della Facoltà di Medicina, a Torrette di Ancona. I candidati sono stati divisi in 22 aule presidiate ognuna da una commissione di vigilanza per un totale di 187 unità di personale della Politecnica.



Tra le novità di quest’anno il nuovo corso in “Assistenza Sanitaria”. La figura professionale legata al corso di laurea svolge i suoi compiti nell’ambito della prevenzione, della promozione e dell’educazione alla salute integrando quelle del medico e di altri professionisti sanitari. L'attività dell'assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività. L'assistente sanitario opera nel campo della medicina pubblica, collabora all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi sanitario-sociali che lo Stato offre ai cittadini. Il suo lavoro si svolge all'interno ed all'esterno dei servizi mediante strumenti operativi quali: il colloquio, la visita domiciliare, le inchieste, l'educazione sanitaria individuale e di gruppo.