Università, test d'ingresso per le Professioni Sanitarie 2019: circa 1300 i presenti

ANCONA - Si è svolto in maniera regolare il test di ingresso per accedere ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie all’Università Politecnica delle Marche, iniziato questa mattina (11 settembre 2019) alle 11:00 e concluso alle 12.40. Su 1456 iscritti erano 1285 i presenti alla prova per accedere a 535 posti disponibili nelle seguenti professioni sanitarie: Educazione Professionale, Fisioterapia, Igiene dentale, Infermieristica (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro), Logopedia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia. (tutte le info nel bando )



Alle 8:00 la Politecnica ha aperto le porte per l'appello nei poli Eustachio e Murri della Facoltà di Medicina. I candidati sono stati divisi in 21 aule presidiate ognuna da una commissione di vigilanza per un totale di 187 unità di personale della Politecnica. Nel test sono previsti 60 quesiti a risposta multipla a cui i candidati dovranno rispondere in 100 minuti: 12 quesiti di cultura generale, 10 di ragionamento logico, 18 di biologia, 12 di chimica, 8 di fisica e matematica. Gli argomenti da studiare per ciascuna materia sono stati indicati nel decreto ministeriale del Miur pubblicato il 28 marzo scorso.



Le prossime date

Il 27 settembre 2019 è prevista la pubblicazione della graduatoria di merito sul sito www.risultati.univpm.it

Dal 7 ottobre 2019 ed entro l’11 ottobre 2019 si tengono le immatricolazioni dei candidati vincitori per tutti i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie. La Facoltà di Medicina e Chirurgia sarà ancora impegnata il 25 ottobre 2019 per il test di ingresso ai corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie con una novità: il nuovo corso magistrale in Scienze delle Professioni sanitarie Tecniche Assistenziali che si aggiunge al corso in Scienze Infermieristiche Ostetriche già attivo.