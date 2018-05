Le rubano lo zaino in treno con dentro la tesi, appello social: «Ridatemi la chiavetta usb»

La tesi di laurea pronta per essere discussa. Il lavoro di due anni memorizzato all'interno di una chiavetta usb. Il coronamento degli studi di tanti giovani scomparso in una frazione di secondo in treno all'arrivo alla stazione di Ancona. È quanto capitato a una 26enne di Imola, laureanda di Igiene Dentale all'Università di Bologna che lo scorso primo maggio si trovava sul treno regionale partito da Pescara e arrivato ad Ancona alle 14.07. Una frazione di secondo. Il tempo di alzarsi e prendere la valigia nel ripiano alto del vagone e lo zainetto, appoggiato fino a poco prima di fianco a lei sul sedile, era scomparso. Al suo interno c'erano anche il portafogli con soldi, carte di credito e documenti, occhiali da vista, un telo, un libro, un braccialetto. La ragazza si è subito rivolta alla polizia ferroviaria dorica ma, non avendo i documenti, non ha potuto formalizzare la denuncia.

Lo ha fatto successivamente ai carabinieri di Imola. Al di là del valore degli altri oggetti («lo stesso braccialetto aveva per me un valore affettivo perché ogni ciondolo rappresentava un viaggio, un ricordo» racconta la 26enne) ciò che più preme è il ritrovamento della chiavetta usb. «La usavo come una sorta di hard disk – aggiunge la ragazza – all''interno avevo memorizzato radiografie, statistiche. Era tutto pronto. A breve sarebbe stato valutato per la pubblicazione. Non mi interessa dei soldi che c’erano dentro, ma la chiavetta è davvero importante. Ci sono documenti che non posso recuperare da nessuna altra parte». La speranza è che l'autore del furto, presi i soldi, si sia sbarazzato dello zainetto che potrebbe essere ritrovato da chiunque. E il passaparola sui social può essere fondamentale in questi casi. Si tratta di uno zaino Eastpak di colore viola. Chi lo ritrovasse può contattare direttamente la stazione dei carabinieri di Imola.