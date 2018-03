Terrorismo, la Settimana Santa è blindata: rafforzata la sicurezza

Le forze dell'ordine in campo al massimo delle loro forze in vista delle festività pasquali. È quanto disposto dal Prefetto di Ancona, Antonio D'Acunto, al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in Prefettura mercoledì 28 marzo. Sorvegliate speciali, soprattutto in chiave antiterrorismo, le cerimonie religiose legate alla Settimana Santa: rievocazioni, messe nelle giornate più importanti per il Cristianesimo. Non mancheranno, visti anche gli spostamenti turistici del weekend, controlli più intesi per contrastare i furti negli appartamenti lasciati sguarniti. Al controllo del territorio parteciperanno anche 20 militari dell'Esercito.

Attenzione anche ai cosiddetti obiettivi sensibili come il porto di Ancona, dove è previsto l’incremento del traffico di passeggeri, i caselli autostradali e le principali arterie che collegano il capoluogo dorico con le zone terremotate. Nelle stazioni ferroviarie sono previsti controlli sui passeggeri e sui bagagli anche con l’ausilio di unità cinofile. Il livello di attenzione e le attività previste proseguiranno anche in occasione delle successive festività del 25 aprile e 1 maggio.