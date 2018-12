Terrore in discoteca, spray al peperoncino e si scatena il caos: ci sono dei morti

Qualcuno spara lo spray al peperoncino in discoteca e si scatena il caos. Fuggi fuggi generale in una discoteca di Corinaldo intorno alle 2 di notte. Ci sono dei morti: parrebbero 6 le vittime al momento. Tutti ragazzi che erano andati nel locale per trascorrere il venerdì sera.

Sul posto ci sono tutte le forze di Polizia, Carabinieri, ambulanze e vigili del fuoco della provincia di Ancona. Secondo una prima ricostruzione della forze dell'ordine tutto sarebbe accaduto quando uno sconosciuto ha sparato dello spray al peperoncino sulla folla prima dell'inizio del concerto dell'artista Sfera Ebbasta, che era previsto per la serata.