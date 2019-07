Dal Borgo Antico alla Marina, il nuovo itinerario per conoscere il territorio

Nuovo appuntamento, domenica 7 luglio alle 17, con le visite guidate organizzate dal Comune di Falconara in collaborazione con la Cooperativa Opera. «Dal Borgo antico alla Marina di Falconara» è il titolo del nuovo itinerario, condotto dalla storica Serena Brunelli.

Il viaggio alla scoperta dei luoghi più significativi di Falconara partirà questa volta dal Castello di Falconara Alta, dove i partecipanti potranno ammirare e conoscere la storia dell’edificio medievale e avranno l’occasione di apprezzare le riproduzioni in miniatura ‘de li mestieri de na’ olta’, allestite nei locali sotterranei del castello, per opera del Comitato Presepe Rocca Priora. L’itinerario proseguirà poi a Palazzo Bianchi e continuerà alla scoperta della Falconara dei primi decenni del Novecento, simboleggiata da edifici come l'ex-teatro Ciucci e la stazione ferroviaria fino ad arrivare alla spiaggia. Per info e prenotazioni: 3381256309 oppure prenotazioni@opera-coop.it