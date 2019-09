La terra è tornata a tremare, scossa di terremoto nella notte: gente in strada

Torna a termare il centro Italia. Notte di paura per le zone già interessate dal terremoto devastante di tre anni fa. L’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia ha registato una scossa di magnitudo 4.1 con epicentro a 4 chilometri da Norcia, a 13 km da Arquata del Tronto e 14 km da Accumoli. Ipocentro a 8 km di profondità. Le scosse sono state avvertite anche nel resto delle province marchigiane

La scossa è stata registrata alle 2.02 della scorsa notte ed è stata seguita da due repliche di magnitudo 3.2 e 2. Molte persone si sono riversate in strada in alcuni comuni del cratere, al momento non si segnalano danni.