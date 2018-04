Terremoto, ancora una scossa nelle Marche

Nuova scossa di terremoto a Muccia, in provincia di Macerata. La terra ha tremato alle 15.24 di oggi, 12 aprile. Il sisma, di magnitudo 3.6, non è stato violento come quello dell’altro giorno (4.6), ma colpisce un’area già duramente provata dallo sciame sismico in corso da giorni. Il terremoto è stato avvertito dai residenti di diversi paesi vicini all’epicentro. Diverse le scosse di minore entità che hanno preceduto e seguito il sisma: la più forte, di magnitudo 2.4, alle 15.37. La zona interessata dai terremoti di questi ultimi giorni si era attivata a fine ottobre 2016, tra il 26 e il 30 ottobre, quando sono avvenuti alcuni dei più forti eventi sismici della sequenza: quelli del 26 ottobre di magnitudo 5.4 e magnitudo 5.9 e quello di magnitudo 6.5 del 30 ottobre 2016.

#terremoto ML 3.6 ore 15:24 IT del 12-04-2018 a 2 km S Muccia (MC) Prof=10Km https://t.co/W7OAFeAjjd — INGVterremoti (@INGVterremoti) 12 aprile 2018

Se si considera l'evoluzione temporale della sequenza sismica complessiva e l'energia rilasciata da tutti gli eventi sismici, si nota che negli ultimi mesi del 2017 sono stati localizzati una media di 30-40 eventi al giorno. I primi di marzo 2018 la sismicità è aumentata superando in un caso i 100 eventi al giorno e anche in questi primi giorni di aprile ha superato i 140 eventi al giorno. Questo aumento di sismicità è prevalentemente concentrato proprio nel settore più settentrionale del sistema di faglie attivato nel 2016, vicino ai comuni di Muccia, Pieve Torina, Pievebovigliana (MC).