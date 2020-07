Terremoto, il segretario della Cgil Landini: «Ricostruzione è questione nazionale»

ANCONA - «Nelle proposte che abbiamo fatto al Governo durante la discussione avviata nell'ambito degli Stati generali il problema della ricostruzione è uno dei punti che abbiamo posto come come questione di carattere nazionale e non locale. Ci muoveremo in questa direzione anche nei prossimi giorni: chiederemo al Governo di discutere, non solo del decreto Semplificazioni, ma anche di come rilanciare con forza un'iniziativa nazionale sul problema della ricostruzione».

Lo ha detto il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, che questa mattina ha partecipato alla diretta Facebook, organizzata dalla Cgil Marche, 'Appalti, lavoro, legalita''. All'iniziativa hanno preso parte, oltre al commissario per la Ricostruzione Giovanni Legnini, anche la segretaria regionale della Cgil, Daniela Barbaresi, il segretario provinciale della Cgil di Macerata, Daniel Taddei, Giuseppe Santarelli della segreteria regionale Cgil e il presidente della Camera di commercio delle Marche, Gino Sabatini. In tema di sicurezza e legalità, riprendendo le parole del commissario Legnini, Landini si è detto anche favorevole "a cogliere l'opportunità di costruire protocolli nelle singole province e di valutare la possibilità che dai singoli protocolli possa nascere un protocollo piu' generale di confronto e discussione".