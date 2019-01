Sisma, gli architetti di Ancona sollecitano Roma: «Vogliono snellire? Aspettiamo i fatti»

«Accogliamo con favore le recenti affermazioni del Governo, che attraverso il ministro dei rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro ha annunciato di voler semplificare le procedure per la ricostruzione post-sisma». Lo afferma Donatella Maiolatesi, presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Ancona. «In particolare – aggiunge la Maioltaesi - il ministro ha annunciato la volontà di snellire le pratiche per presentare le domande relative agli immobili con danni lievi e ridurre i tempi necessari a svolgere le gare nell’ambito dell’edilizia pubblica. Sono misure che cittadini e professionisti aspettano da anni: quando si parla di ricostruzione siamo abituati ad ascoltare promesse e proclami che, puntualmente, vengono smentiti dai fatti. La nostra speranza è che la dichiarazione d’intenti di Fraccaro venga seguita da concrete misure da parte di Governo e Parlamento. Da parte nostra c’è e ci sarà la massima collaborazione».

«Un altro nodo cruciale è quello del personale negli uffici di ricostruzione che il Governo annuncia di voler potenziare, - continua Maiolatesi - voglio ricordare che il 7 gennaio, quando gli uffici hanno riaperto dopo le feste natalizie, agli sportelli c’erano solo 75 impiegati su 180. Questo è dovuto alle lungaggini sui rinnovi dei contratti del personale distaccato da Fintecna e Invitalia. Dobbiamo prendere atto che la ricostruzione nel centro Italia, e nelle Marche in particolare, durerà anni. Che senso ha rinnovare i contratti del personale tecnico per 6 mesi di volta in volta? È dannoso per i cittadini che, in questi professionisti, devono vedere dei punti di riferimento anziché delle meteore».