Terremoto, torna la paura nelle zone già colpite dal sisma: gente in strada

Una scossa leggera che però ha messo di nuovo in allerta il territorio. Terremoto nel pomeriggio di oggi nel maceratese, con epicentro a Pieve Torina. Il sisma, di magnitudo 2.7 ad una profondità di 8 km, è stato avvertito da tutta la popolazione, fino a Tolentino. In tanti sono scesi in strada per la paura. Per fortuna non ci sarebbero feriti ne danni alle strutture.