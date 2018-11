Ancora una scossa di terremoto, le Marche si svegliano nella paura

Una scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata questa mattina a pochi chilometri da Norcia, una zona già fortemente colpita dal sisma di due anni fa. Il terremoto è stato avvertito anche nella nostra Regione, con alcuni residenti che hanno chiamato i vigili del fuoco. Per fortuna, vista la magnitudo bassa, non ci sono stati danni e la situazione è rientrata velocemente. Non è stato comunque un bel buongiorno per una popolazione che sta cercando pian piano di tornare alla normalità.