Il terremoto torna a far paura, sospese le attività didattiche

In attuazione al Piano di protezione civile, il sindaco di Jesi Massimo Bacci ha disposto la sospensione temporanea delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado fino all’esito dei controlli dei tecnici comunali che sono già in corso. I genitori, secodo la nota apparsa sulla pagina Facebook del Comune, sono autorizzati a prelevare i figli minorenni dalle scuole. Questo quanto deciso dall'Amministrazione dopo la scossa di stamattina che ha fatto tornare la paura in tutta la nostra Regione.

