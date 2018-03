Terremoto, consegnate le ultime casette: concluse le assegnazioni in 20 comuni

Sono state consegnate ieri mattina le casette nei comuni di Muccia, Camerino e Castelsantangelo sul Nera alla presenza del presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, del capo dipartimento della Protezione Civile nazionale, Angelo Borrelli, dellassessore regionale Angelo Sciapichetti e dei sindaci. A Muccia sono state consegnate ai cittadini le chiavi delle ultime 23 Sae in contrada Varano, le ultime 40 a Castelsantangelo sul Nera, mentre a Camerino consegnate le prime 7.

«Le casette sono un passaggio temporaneo - ha detto Ceriscioli - perché ci permette di passare alla fase successiva che è quella di tornare a casa, attraverso la ricostruzione. Abbiamo creato un modo di lavorare molto legato tra le istituzioni, una relazione positiva necessaria per risolvere i problemi che di volta in volta possono emergere, ma facendo sempre un passo avanti. Oggi è il giorno del risultato e ringrazio tutti coloro i quali hanno lavorato portando il proprio mattoncino. La qualità delle opere di urbanizzazione realizzate nelle aree sono state imponenti e fa capire quanto abbiamo a cuore questi territori. Il nostro impegno sarà sempre lo stesso per rendere i cittadini consapevoli che stiamo lavorando per loro, per la comunità e il bene comune. Borrelli durante la consegna delle chiavi a Camerino ha voluto sottolineare che in “una città così popolata è stata realizzata unattività oculata nel soddisfare le esigenze dei cittadini attraverso l’ economicità».

Il sindaco di Muccia Mario Baroni, quello di Camerino Gianluca Pasqui e il primo cittadino di Castelsantangelo sul Nera Mauro Falcucci, hanno ribadito il concetto del Presidente della Regione nel fare squadra. Solo così si è vincenti lasciando perdere le critiche sterili perché la popolazione molto provata ha bisogno di ritrovarsi nel territorio e nella socialità a partire proprio dalle casette installate in prossimità delle città e delle frazioni. Tutti e tre soddisfatti nel consegnare le chiavi ai propri cittadini emozionati anche loro nel ritornare piano piano alla normalità.