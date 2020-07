Terremoto, il 3 e 4 luglio il Commissario Legnini in visita nelle Marche

ANCONA - Nei giorni del 3 e 4 luglio il Commissario straordinario alla ricostruzione per il Sisma 2016, Giovanni Legnini, fara' visita in diversi comuni fra Marche e Umbria: Amandola, Spoleto, Caldarola, San Ginesio, Urbisaglia e Macerata. Di seguito il programma di massima degli incontri e degli eventi: venerdi' 3 luglio ore 11 ad Amandola incontro con il sindaco, Adolfo Marinangeli, e successivamente partecipazione alla Consegna dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alle ore 15 a Spoleto al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, il Commissario Legnini interverra' in apertura dell'evento formativo "Semplificazione delle procedure di ricostruzione" Ordinanza 100 le vostre domande, le nostre risposte, organizzato dal Comune di Spoleto. Sabato 4 luglio ore 09-12 visita al centro storico di Caldarola e successivamente visita all'area Sae, ore 12-14.30 visita a San Ginesio, ore 15 visita al centro storico di Urbisaglia e con il sindaco, Roberto Broccolo, visita al cantiere della scuola, ore 16 a Macerata il Commissario incontrera' il presidente della Regione, Luca Ceriscioli, ore 17 incontro con il sindaco di Cingoli, Antonio Saltamartini, e Antonio Pettinari, presidente provincia Macerata, ore 18 incontro con il sindaco di Macerata, Romano Carancini.