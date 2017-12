Terremoto Centro Italia, scosse nella notte ad Arquata del Tronto

Torna la paura terremoto nel Centro Italia, dove c’è stato uno sciame sismico nella notte tra 27 e 28 dicembre. Circa dieci le scosse di terremoto registrate dalla mezzanotte, tra cui una di magnitudo 2.7 con epicentro a nove chilometri da Amatrice (in provincia di Rieti) e due di magnitudo 2.6 a sette chilometri da Arquata del Tronto (in provincia di Ascoli Piceno). I dati sono stati diffusi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Non si registrano danni a persone o cose.

E intanto è arrivato l'inverno nelle zone colpite dal sisma. Per molti terremotati del Centro Italia la "soluzione abitativa d'emergenza" (Sae) attesa da oltre un anno e promessa per Natale, si è trasformata in una beffa, tanto che anche i sindaci di alcuni comuni che costituiscono il cratere del terremoto si sono rifiutati di consegnarle ai concittadini