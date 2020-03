La terra torna a tremare, scossa di terremoto registrata ad Ancona

ANCONA - Come se non bastasse l'emergenza coronavirus che sta colpendo l'intero Stivale, è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi una scossa di terremoto a largo della costa anconetana. Il sisma, di magnitudo 3.2 e ad una profondità di 10 chilometri, è stato nitidamente avvertito dalla popolazione. Per fortuna, dai primi accertamenti, non ci sarebbero disagi alla popolazione nè feriti. Solo tanto spavento.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO