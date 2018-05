Ci risiamo. Nuova scossa di terremoto questa mattina nelle Marche. Il sisma, si magnitudo 3.8 con epicentro a Muccia nel maceratese ad una profondità di 8 km, è stato avvertito nitidamente in tutta la provincia di Ancona. Per ora non si segnalano danni a persone o cose.

