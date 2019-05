Una breve scossa è stata avvertita questa mattina intorno alle 9,30 con epicentro in mare nelle acque antistanti Ancona. La magnitudo rilevata dall’Ingv è di 2.4 a 4 chilometri di profondità. Al momento non si segnalano danni a persone o cose ma, come riportato da Sky.tg, la scossa ha fatto scendere in strada la popolazione in alcuni comuni del litorale