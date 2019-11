Terremoto in Albania, almeno 15 i morti: la scossa avvertita anche nelle Marche

Un vero e proprio bollettino di guerra quello che sta arrivando in queste ore dall'Albania, colpita la scorsa notte da una fortissima scossa di terremoto che ha interessato l'intera costa settentrionale del Paese. Il terremoto di magnitudo 6.5, avvertito anche nelle Marche, ha avuto come epicentro una zona a circa 10 chilometri da Durazzo. Per ora il bilancio parla di almeno 15 vittime mentre sarebbero centinaia i feriti. Ci sarebbero anche molti dispersi che si troverebbero sotto le macerie dei palazzi crollati.

CONTINUA A LEGGERE SU TODAY.IT