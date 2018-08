Violenta scossa di terremoto, tremano anche le Marche

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1, inizialmente battezzata dall'Ingv come 5.2, è stata registrata in Molise ma avvertita anche nelle Marche. La terra ha iniziato a tremare alle 20.19. L'epicentro è nel Comune di Montecilfone, in provincia di Campobasso a 9 chilometri di profondità.

Pur essendo molto lontana dalle Marche, la scossa è stata avvertita anche nella nostra regione fino ad Ancona.