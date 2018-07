Giovanni Togni è il nuovo presidente di Terranostra Ancona

Gli agriturismi di Terranostra Ancona hanno un nuovo presidente. Si tratta di Giovanni Togni, 31 anni, agrichef e titolare dell’Antica Fattoria a Santa Maria Nuova dove abbina l’allevamento e la produzione di carne e olio di oliva alla ristorazione con annessa fattoria didattica.

Lo ha deciso l’assemblea provinciale di Terranostra che si è riunita oggi (mercoledì 18 luglio). Succede al sirolese Federico Clementi, di cui era vice. Avrà al suo fianco un direttivo composto da Paolo Rossi (vicepresidente), Paola Pulita, Guido Mingarelli e Cristina Cerioni. Fanno parte del direttivo anche Maria Letizia Gardoni (presidente di Coldiretti Ancona) e Adriano Galluzzi (presidente Agrimercati Ancona). «Una sfida interessante e impegnativa - commenta Togni - che apre un nuovo corso per le nostre attività e il nostro territorio. Con un lavoro di squadra nato con il corso agrichef, di alta formazione in cucina, e consolidato con i vari eventi come la degustazione di prodotti delle aziende a Osimo in occasione del Giro d’Italia, vogliamo portare autenticità e distintività negli agriturismi della nostra provincia». Aziende che hanno un ruolo strategico, commentano da Coldiretti Ancona, perché riescono a legare il mondo turistico all’attività rurale sposando tutti i nostri concetti chiave come ricerca di qualità del cibo che racconta il territorio, investimento in trasparenza ed etica nella produzione.