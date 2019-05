Si lancia dal tetto del Centro Commerciale, grave un uomo di 49 anni

Un uomo di 49 anni è volato dal tetto del Centro Commerciale "Il Maestrale" di Senigallia. E' successo questa mattina poco prima delle 8. Non sono ancora chiare le cause del gesto, ma da un prima ricostruzione da parte della Polizia sembrarebbe che l'uomo, un 49enne di Fano, si sia lanciato volontariamente dalla struttura volando per metri. Sul posto l'eliambulanza che lo ha trasportato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO