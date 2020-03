Sale sul tetto per farla finita, arriva un angelo e gli salva la vita

Questa mattina la Croce Rossa di Ancona è intervenuta per un tentato suicidio. Fondamentale è stato il supporto del presidente dell'associazione, Pierino Belfiori, che si trovava nella zona per caso e grazie al suo contributo è riuscito a sventare l'estremo gesto.

A voler togliersi la vita, nel quartiere del pinocchio di Ancona vicino alla pasticceria Patrizia, è stato un signore classe 1923, che è stato visto salire autonomamente sul tetto della propria abitazione.

Un passante ha cercato di intrattenerlo e farlo desistere, mentre in supporto sul tetto sono saliti subito un poliziotto in borghese e il presidente della Croce Rossa Belfiori. Il 97enne è stato trattatenuto dai soccorritori, che una volta arrivati i vigili del fuoco e il personale sanitario con le ambulanze, lo hanno valutato e trasportato in ospedale per accertamenti.