Il fidanzato la lascia, lei si butta dal balcone: sopravvissuta a un volo di 6 metri

Disperata per la fine di una storia d’amore, si è lanciata dal terrazzo di casa. Un terribile volo di 6 metri, dal quale però è riuscita a sopravvivere. Ora è ricoverata all’ospedale di Fabriano una trentenne di Cerreto d’Esi che ieri sera, attorno alla mezzanotte, è precipitata dal balcone della casa dei genitori, da cui era tornata a vivere da qualche tempo dopo l’interruzione della relazione con il fidanzato. Secondo i carabinieri di Fabriano, intervenuti sul posto insieme al 118, si sarebbe trattato di un gesto volontario dettato proprio da ragioni sentimentali. La donna ha riportato una frattura ad una gamba e varie lesioni, ma non è in pericolo di vita.

