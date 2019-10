Raptus di follia dopo la lite, segue il "rivale" all'alba e lo pugnala: arrestato

Un raptus di follia, improvviso, dopo aver passato la serata a litigare con un suo concittadino. L'uomo si è svegliato all'alba, ha seguito il suo rivale, un 83enne di Castelbellino Stazione, e lo ha colpito di spalle con numerosi fendenti utilizzando un coltello da cucina con lama liscia.

Choc questa mattina in via Fornace a Moie di Maiolati. Per fortuna un residente ha sentito le urla di dolore della vittima ed ha chiamato i carabinieri che lo hanno trovato riverso a terra con diverse ferite d'arma da taglio. Le successive indagini hanno ricostruito l'intera vicenda ed hanno consentito ai militari di recuperare l'arma poco distante dalla zona dell'aggressione. Il responsabile, un 66enne residente sempre a Castelbellino Stazione, è stato immediatamente rintracciato ed arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Per lui si sono aperte le porte del carcere in attesa dell'udienza di convalida.