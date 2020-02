Centrato alla gamba da un colpo di pistola, arrestato l'autore dell'agguato

Ha preso la pistola ed ha sparato un colpo al suo "rivale" ferendolo ad una gamba. A finire in manette un 50enne originario della Campania, arrestato nella sua abitazione di Fermo. E' successo ieri sera nella zona commerciale di Civitanova Marche, dove la vittima, un 56enne, è stato raggiunto dal colpo d'arma da fuoco.

L'uomo ha poi raggiunto l'ospedale, non è chiaro ancora come, dove è stato curato ed ascoltato dalla polizia che ha subito avviato le indagini. Ad intervenire gli agenti del Commissariato e della Squadra Mobile. Dopo 24 ore di ricerche l'autore dell'agguato è stato rintracciato ed arrestato. Ora dovrà rispondere di tentato omicidio e detenzione illegale di un'arma da fuoco. Altre 5 persone invece sono state denunciate per il reato di favoreggiamento in concorso tra loro.