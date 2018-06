Cerca di rubare un furgone parcheggiato, messo in fuga dal proprietario

Beccato dal proprietario di un furgone mentre stava per entrare nell'abitacolo si dà alla fuga ma viene preso dai carabinieri e denunciato per tentato furto. È andata male a un egiziano di 21 anni, residente a Civitanova Marche che attorno alle 20 di ieri, venerdì 22 giugno, stava per impossessarsi di un Iveco Daily fermo nel parcheggio dell'Eurospin di via Pizzardeto.

L'uomo è stato sorpreso dal proprietario del mezzo, un 36enne di Monsano, ed è scappato. Non ha fatto tanta strada perché i carabinieri del Norm di Osimo, avvertiti, lo hanno rintraccato e bloccato mentre correva sulla strada verso Porto Recanati. L'uomo è stato portato in caserma e denunciato per tentato furto.