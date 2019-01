Tentato furto nella sede del Comune, ladro costretto alla fuga

Sembrava un giro di perlustrazione notturno come quello di tante altre volte, fino all’1,30 circa. In quel momento il guardiano in servizio nella sede del Comune di Fabriano ha visto una sagoma che si muoveva furtivamente nei pressi dell’ufficio servizi demografici. Ha avuto solo il tempo di accorgersi di una figura con il volto travisato dal cappuccio della felpa, un malintenzionato che è scappato facendo perdere le proprie tracce.

Il guardiano ha notato che una delle porte d’ingresso era stata forzata e ha informato i carabinieri di Fabriano. I militari stanno passando al setaccio i filmati di sorveglianza, che potrebbero fornire anche elementi utili sull’eventuale collegamento con il furto alle scuole Collodi. Dalla sede degli uffici demografici non risultano ammanchi.