Approfitta di alcuni operai al lavoro ed entra in casa di un medico, arrestato

FALCONARA - Entra nell'appartamento di un medico approfittando della presenza di alcuni operai al lavoro. Poi, con futili scuse, si rifiutano di uscire millantando di conoscere il proprietario di casa. E' finita con un arresto e con una denuncia "l'avventura" di due tunisini che questa mattina sono entrati nella casa di un medico falconarese.

A quel punto è scattato il blitz dei Carabinieri, che sono intervenuti per farli uscire dallo stabile. L'uomo ha però opposto resistenza, cercando in tutti i modi di essere identificato. I militari dopo averlo bloccato ed ammanettato, lo hanno accompagnato in caserma. L'arresto è stato convalidato ed il processo rinviato a fine mese, con l'uomo che è stato rimesso in libertà. Per lui accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale e violazione di domicilio. Per la donna invece scattata la denuncia per la sola violazione di domicilio.