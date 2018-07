Nella borsetta cacciaviti e arnesi da scasso, passeggiavano tra i palazzi: denunciate

Questa mattina, verso le 10.00, gli Agenti delle Volanti, hanno notato in Via del Pinocchio due ragazze di origine rom, senza fissa dimora e già note alle forze dell'ordine, che si aggiravano con fare sospetto tra i palazzi della zona. A tradirle il loro nervosismo che ha fatto scattare la perquisizione da parte degli agenti.

Nelle loro borsette sono stati trovati alcuni cacciaviti ed altri arnesi atti allo scasso di piccole e medie dimensioni utilizzabili di solito per l'effrazione di porte e finestre. Entrambe sono state accompagnate in Questura dove sono state identificate e denunciate per il possesso ingiustificato degli oggetti atti allo scasso. Oltre al sequestro degli attrezzi sono scattate le procedure di allontanamento dal territorio anconetano con Foglio di Via Obbligatorio.