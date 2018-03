Scassinano un'auto davanti al bar, ex giocatore di football placca il ladro e sventa il furto

Stava facendo colazione all'interno del bar di famiglia, quando ha visto due uomini scassinare l'auto della madre e senza pensarci due volte è uscito placcando ed immobilizzando uno di loro. Un gesto istintivo, che ha permesso di sventare il furto.

Filippo Lombardi (nella foto in basso), 22 anni ed ex giocatore dei Dolphins Ancona, aveva deciso di far visita al bar ANTone di via dell'industria, di proprietà della madre. Erano le 8.45 di questa mattina, quando seduto ad un tavolo stava facendo colazione. Il suo sguardo è improvvisamente finito all'esterno dove due uomini, entrambi sulla quarantina, stavano tentando di scassinare la Ford Fiesta di sua madre. Filippo non ci ha pensato un secondo. Ricordando il suo passato da giocatore di football è uscito di corsa dal locale ed ha placcato uno dei due ladri, fino ad immobilizzarlo. Un gesto coraggioso che ha permesso ai poliziotti, intervenuti poco dopo, di fermare entrambi i banditi. Inutile la fuga di uno di loro che è stato rintracciato alcuni minuti dopo. La refurtiva, composta da due occhiali da sole, è stata riconsegnata alla titolare del bar.

