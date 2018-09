Tentano di rapinare una donna al Piano

Erano le 16 circa quando al 113 pervenivano alcune segnalazioni da parte di cittadini che segnalavano una donna in difficoltà in piazza Ugo Bassi. Immediatamente giungevano sul posto le pattuglie che si ponevano alla ricerca di un uomo che era stato visto parlare in modo agitato con la donna e poco dopo tentare di strapparle la borsa con violenza che aveva al seguito contenente alcune decine di euro, effetti e documenti personali.

Questa mattina il Giudice ha convalidato l'arresto decidendo per l’uomo la misura cautelare del divieto di dimora ad Ancona.