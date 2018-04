Medita il suicidio al mare ed entra in acqua, donna salvata dai Carabinieri

Stava piangendo mentre passeggiava sulla spiaggia libera di Torrette, fissando il vuoto come fosse sotto choc. Per fortuna che in quel preciso momento della sua vita, reso difficile da cause che lei stessa sarebbe riuscita a spiegare, c’era qualcuno a pochi passi da lei: un passante, accortosi che qualcosa non andava quando lei, una donna sui 40 anni, ha deciso di entrare in acqua, fin dove il mare le arrivava quasi alle spalle. E’ stato quello il momento in cui l’uomo ha dato l’allarme al 112, mobilitando la pattuglia dei Carabinieri della stazione di Collemarino, arrivati sul posto in pochissimi minuti.

I militari non ci hanno pensato due volte: sono entrati in acqua e con delicatezza si sono avvicinati alla donna, le hanno parlato e senza forzature l’hanno riportata a riva. Poi insieme si sono diretti al Pronto Soccorso dove la donna, seppur in stato confusionale, ha confermato di aver meditato di togliersi la vita. Ora la donna si trova sotto osservazione dei medici dell’ospedale regionale di Torrette.