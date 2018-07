Tenda di Abramo, struttura di accoglienza migliore insieme ad UniCredit

FALCONARA - Si è tenuta venerdì 6 luglio, presso la sede della Tenda di Abramo di Falconara la presentazione delle migliorie apportate alla struttura (nuovi infissi, sanitari, arredi, ecc…) grazie al contributo di Unicredit.

L'intervento di UniCredit è stato realizzato grazie ai fondi raccolti da UniCredit Carta Etica, la carta di credito flessibile che, senza alcun costo aggiuntivo per il cliente, permette di contribuire a iniziative solidali ad ogni utilizzo. Grazie al suo particolare meccanismo, una percentuale di ogni spesa effettuata con la carta, interamente a carico di UniCredit, va ad alimentare un fondo di beneficenza che in oltre dieci anni ha permesso di sostenere in tutta Italia più di 650 iniziative benefiche per un totale di oltre 17 milioni di Euro. L’incontro si è tenuto presso la sede della Tenda di Abramo di Falconara dove l’operatore della struttura Stefano Ancona ed il volontario Ludovico Principi hanno illustrato ai funzionari UniCredit presenti, Daniele Seccacini, Area Manager Ancona e provincia, Giuseppina Giovanelli, Sviluppo Territoriale Centro Nord, i miglioramenti strutturali finanziati con il contributo di UniCredit: in particolare i nuovi infissi e le nuove persiane che, considerando la estrema vicinanza della casa alla ferrovia, sono di grande importanza per insonorizzare la struttura e consentire una migliore vivibilità dell’interno.