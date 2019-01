Il telegiornale itinerante della Rai fa tappa in città

Le telecamere del Tg Itinerante di Rai 3 arrivano a Falconara. Questa mattina, 2 gennaio 2019, la troupe del TgR Marche ha raggiunto il Castello per un tour che è proseguito nei luoghi simbolo del territorio. La giornalista Chiara Spegni e il cameraman Christian Pasquini, dopo il saluto del sindaco Stefania Signorini, si sono fatti guidare dalla dottoressa Serena Brunelli, della cooperativa Opera, in un viaggio che ha fatto tappa nella corte e nei sotterranei del Castello di Falconara Alta, a Palazzo Bianchi e nel Museo della Resistenza, alla stazione ferroviaria, lungo il tratto di via Flaminia in cui sorgono le villette in stile Liberty, a Rocca Priora e alla chiesetta di Santa Maria della Misericordia di Castelferretti. Nel pomeriggio la troupe di Rai 3 sarà in piazza Sant’Antonio per visitare la biblioteca francescana e picena e l’archivio storico francescano, sotto la guida di Padre Lorenzo. La puntata falconarese del Tg Itinerante andrà in onda sabato 5 gennaio durante il TgR delle 14. La dottoressa Brunelli, che attraverso la cooperativa Opera collabora da tempo con il Comune di Falconara occupandosi delle visite guidate nei luoghi più suggestivi del territorio, ha svelato tante curiosità legate agli edifici storici della città.