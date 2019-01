I futuri ingegneri del suono a lezione dall'uomo della Sony

Franco Fraccastoro, Product Specialist ed Education Development Steinberg (Yamaha Corporation) ha inaugurato, venerdì 25 gennaio, il nuovo Centro Certificato Steinberg dell’Università Politecnica delle Marche, presso la Facoltà di Ingegneria, gestito dal gruppo A3Lab del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione. La Politecnica è la terza Università in Italia dopo Roma Tor Vergata e Pavia ad inaugurare il Centro Steinberg. Con questo nuovo laboratorio gli studenti potranno formarsi con software audio usati dai professionisti della musica e della produzione musicale per apprendere in modo pratico le tecniche per lavorare ad esempio in uno studio di registrazione, un'agenzia, uno studio cinematografico o una sala da concerto. Durante il seminario con Fraccastoro sulle nuove caratteristiche di Cubase 10 e dei prodotti da studio, c'è stato tempo per approfondire le funzionalità del software, ma anche per ampliare il proprio network di conoscenze nel settore della produzione discografica. Particolare attenzione è stata posta sulle nuove funzioni per l'audio immersivo.

Il seminario si inserisce in un insieme di attività dell'Università Politecnica delle Marche con l'intento di approfondire le conoscenze nel mondo della musica. Il Corso di perfezionamento in Computer Music Production & Sound Design attivo da diversi anni va in questa direzione. Franco Fraccastoro si è diplomato in Chitarra Classica presso il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara e in Musicologia presso l’Università di Bologna, Dipartimento Arte Musica Spettacolo. Come ingegnere del suono, ha lavorato sia in studio che in contesti live comprese produzioni classiche quali “Tosca” e “Barbiere di Siviglia”. Produttore, chitarrista, bassista, ingegnere del suono, programmatore, song writer collabora con molte label tra cui WEA, Warner Music, Sony, Time Records, Only the best e artisti della scena italiana e internazionale, tra cui Bloody Beetroots, Gabry Ponte, Vincenzo Incenzo, etc. È uno dei cinque Product Specialist che la Steinberg Media Technologies ha nel mondo occupandosi, in particolar modo, del settore MI, Education Depelopment è responsabile il settore Educational italiano.