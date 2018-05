Mini rassegna in tre spettacoli, il paese diventa teatro per “La Zapatera Prodigiosa”

CASTELBELLINO - Giunge al terzo e ultimo appuntamento la mini rassegna in tre spettacoli “Castelbellino in Teatro”, organizzata e promossa dal Comune di Castelbellino e Pro loco in collaborazione con l’associazione culturale I Trucioli.

Sabato prossimo (12 maggio), alle ore 21.15, andrà in scena La Zapatera Prodigiosa, famosa pièce di Federico García Lorca, con la regia di Gemma Rosaria Scarponi. A far da teatro, sarà la suggestiva cornice del centro storico di Castelbellino: uno spettacolo itinerante nelle vie del paese, tra guitti e cantastorie, animato dalla presenza dei cittadini-comparse e con la partecipazione straordinaria della Banda Musicale Cittadina di Castelbellino, diretta dal maestro Giuliano Gasparini.

Una storia di paese, dentro un paese, addobbato a festa. Ingresso: 6 euro. Per info: 3468944850

Sinossi

“La Zapatera prodigiosa” di Federico Garcia Lorca, farsa giovanile del grande scrittore spagnolo: un affresco ben composto di personaggi del popolo, nella loro quotidianità, indaffarati attorno alle loro faccende nei vicoli e nelle piazze di un imprecisato villaggio dove si vive, si sogna, si spera, ci si illude, arrabbia, dal quale si vuole evadere, e si finisce per restare…Una storia di inquietudini esistenziali e di ricerca della felicità… quando le emozioni sono legate ad una visione della realtà molto individuale, e fragile, in “quel”particolare momento con “quel “particolare punto di vista che ognuno di noi ha. Cambiano i fatti, ci capita una visione diversa della realtà, e cambiano le nostre emozioni. La realtà, quella filtrata da sogni, desideri ed emozioni “realtà”, cioè “verità” condivisa, proprio non è. Con una mano registica leggera e sorridente questa pièce articolata, con un prologo iniziale itinerante, animato dalla presenza, ove possibile, dei cittadini come comparse, e della Banda Cittadina, come è già stato fatto in altre situazioni-repliche.

Regia : Gemma Rosaria Scarponi