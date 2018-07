Teatro Pergolesi, fino al 10 agosto in vigore l'orario estivo della biglietteria

È entrato in vigore l’orario estivo della biglietteria del Teatro Pergolesi di Jesi. Per tutto luglio e fino al 10 agosto 2018 compreso, la biglietteria sarà aperta al pubblico nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Chiusura per Ferragosto dall’11 al 21 agosto. Dal 22 agosto riprende l’orario standard: dal mercoledì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30 (festivi esclusi) e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli nelle diverse sedi. In vendita i biglietti e i carnet per il XVIII Festival Pergolesi Spontini e per la Stagione Lirica di Tradizione del Teatro G. B. Pergolesi.

“Viaggio in Italia” è il tema del XVIII Festival Pergolesi Spontini, che si terrà dall’1 agosto al 29 settembre in teatri, piazze, chiese, abbazie e luoghi d’arte di Jesi, Maiolati Spontini e altre città della provincia di Ancona. Ad anticipare il tema, a partire dall’1 agosto, sarà un percorso di “Festival in progress”, tra jazz, vocalità popolare e appuntamenti dedicati alle famiglie. Per tutto il mese di settembre, nei fine settimana, il festival proporrà due opere (“Le metamorfosi di Pasquale”, partitura inedita del giovane Gaspare Spontini e “Il Noce di Benevento” una rarissima opera da camera del compositore jesino Giuseppe Balducci in prima esecuzione italiana in tempi moderni) e numerosi concerti: racconti di viaggio, organi veneti nelle Marche, percorsi di jazz, viaggio nella vocalità popolare, teatro per l’infanzia e di comunità.

Da ottobre a dicembre 2018, la Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi torna nella storica collocazione autunnale con titoli del grande repertorio affiancati a spazi di sperimentazione e ricerca di nuovi linguaggi, tra celebrati interpreti e giovani talenti, e una rete preziosa di coproduzioni e collaborazioni regionali, nazionali ed internazionali. Il 26 e 28 ottobre con anteprima giovani il 24 ottobre va in scena “Il Trovatore” di Verdi in una nuova produzione in co-produzione con Fondazione Rete Lirica delle Marche e Teatro Marrucino di Chieti. Il 9 e 11 novembre “Le nozze di Figaro” di Mozart con i cantanti vincitori del XLVIII Concorso Internazionale per Cantanti “Toti dal Monte” in una nuova produzione in co-produzione con Teatri e Umanesimo Latino SpA Treviso e Teatro Comunale di Ferrara. Dal 12 al 16 dicembre, in prima rappresentazione assoluta, “Gran Circo Rossini”, CircOpera di Giacomo Costantini, che celebra i 150 anni dalla morte del pesarese in un format della Fondazione Pergolesi Spontini lanciato con successo nel 2017, cui collabora il Circo El Grito.