Il “Panettone” senza certificato antincendio: «Allarme sicurezza, adeguatelo o chiudetelo»

ANCONA - Il Panettone” non ha la certificazione antincendio, o almeno non per l’intera struttura. E’ quanto sollevato durante l'utimo consiglio comunale dal capogruppo 60100, Stefano Tombolini, che ha chiesto lumi all’assessore ai lavori pubblici Paolo Manarini. Il dirigente si è riservato di approfondire la questione con gli uffici tecnici e il rappresentante di opposizione ha alzato i toni in aula. «Se non c’è la certificazione idonea quell’edificio va chiuso, perché se dovesse accadere qualcosa di pericoloso là dentro sarebbero guai soprattutto per il Comune. Venga adeguato- ha ribadito Tombolini- oppure venga chiuso».

Un caso che riporta alla mente la chiusura temporanea della biblioteca Benincasa. Il Panettone, struttura polifunzionale di piazza Aldo Moro, ospita diverse attività. In vista di lavori di restyling a gennaio, alcune saranno spostate in altre sedi, come spiegato dallo stesso Manarini. Tra queste il volley, lo spazio fitness e il teatro andranno in sedi non ancora individuate dall’amministrazione comunale.