La fuga in maschera: straming gratuito della fondazione Spontini

JESI - Il teatro Pergolesi non si ferma e si connette al suo pubblico attraverso i canali social e il sito della Fondazione Pergolesi Spontini con nuovi contenuti per trasmettere la bellezza dell’esperienza artistica e della musica. Dopo La serva padrona di Pergolesi, trasmessa in streaming gratuito sul sito della Fondazione Pergolesi Spontini ed in collaborazione con Unitel, venerdì 17 aprile dalle ore 21 al via La fuga in maschera di Gaspare Spontini, commedia per musica registrata nel 2012 al Teatro Pergolesi di Jesi nel nuovo allestimento della Fondazione Pergolesi Spontini in coproduzione con il Teatro San Carlo di Napoli.

L’opera sarà disponibile per le successive 48 ore. Nelle prossime settimane, di venerdì o di sabato, saranno disponibili altre opere di Giovanni Battista Pergolesi che negli scorsi anni sono andati in scena nel Festival Pergolesi Spontini e che sono state edite in DVD da Unitel; la messa in onda sul sito.

Prossimi appuntamenti saranno “Il prigionier superbo” di Pergolesi venerdì 24 aprile ore 21,”Livietta e Tracollo” di Pergolesi sabato 2 maggio, ore 21, “Adriano in Siria” di Pergolesi venerdì 8 maggio ore 21, “Il Flaminio” di Pergolesi venerdì 15 maggio ore 21, “L’Olimpiade” di Pergolesi venerdì 22 maggio ore 21, “Lo frate ‘nnamorato” di Pergolesi venerdì 29 maggio ore 21, “La Salustia” di Pergolesi sabato 6 giugno ore 21.