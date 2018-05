"Banco di scena", il Teatro apre le porte al progetto di alternanza scuola lavoro

Cosa accade dietro un sipario? Quali professionalità vi operano ogni giorno e quali competenze sono necessarie per lavorare all’interno di un teatro? Come si realizza una drammaturgia, una scenografia, un costume teatrale, un disegno luci? Quali studi intraprendere per poter lavorare, un giorno, nei mestieri dello spettacolo dal vivo?

Le domande e le curiosità dei ragazzi trovano risposta al Teatro Pergolesi di Jesi, da 220 anni cuore di un’intensa attività artistica e culturale e significativo segmento dell'economia del territorio, che apre le sue porte alle scuole con la quinta edizione di “Banco discena”, un innovativo progetto di Alternanza Scuola-Lavoro destinato agli studenti del terzo e del quarto anno del Liceo Artistico “E. Mannucci”, Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” e I.I.S. “E. Pieralisi” di Jesi.

Promosso ed organizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini in collaborazione con i tre Istituti, “Banco di Scena” prevede un percorso altamente esperienziale attraverso l’attivazione di tre corsi di formazione paralleli: in scenografia e scenotecnica per i ragazzi dell’Artistico, in sartoria teatrale per gli studenti dell’indirizzo “Moda” del Pieralisi, e in drammaturgia e regia per gli allievi del Classico. Il progetto si propone di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo volte a valorizzare il curriculum scolastico, offrendo un orientamento per le scelte in campo universitario e l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. I tre corsi si svilupperanno presso diverse sedi, con lezioni teoriche e pratiche al Teatro Pergolesi, nel Laboratorio Scenografico della Fondazione e nella Sartoria Teatrale dello stesso Teatro. Le lezioni sono tenute da qualificati operatori della Fondazione e del territorio.

“Banco di scena” è inquadrato nell’ambito delle numerose attività del progetto “Social Opera” della Fondazione Pergolesi Spontini, che da anni promuove il melodramma nel mondo della scuola, della disabilità e del disagio sociale di Jesi e della Vallesina. Al termine del percorso formativo, i ragazzi collaboreranno alla messa in scena di uno spettacolo del XVIII Festival Pergolesi Spontini, l’opera teatrale “Tutto è illusione nel mondo – Social Opera”, esito del laboratorio teatrale “Operah” condotto dal regista Gianfranco Frelli, protagonisti un gruppo di tredici persone con disabilità fisica/intellettiva. Il progetto “OperaH” è realizzato con il contributo di A.S.P. – Ambito 9 - Comune di Jesi, in collaborazione con ASUR MARCHE AV2 -JESI, UMEA Unità Multidisciplinare Età Adulta ASUR MARCHE AV2- JESI, COOSS Marche e Teatrococuje.it. Lo spettacolo andrà in scena il 28 settembre ore 21 al Teatro Pergolesi. Gli studenti del Liceo artistico si occuperanno dell’ideazione, realizzazione e montaggio delle scenografie, gli studenti dell’istituto professionale – indirizzo moda realizzeranno i costumi mentre, gli studenti del Liceo classico parteciperanno attivamente al laboratorio di teatreducazione e si occuperanno dell’ideazione e realizzazionedi un piano di comunicazione per la promozione dell’evento.

“Banco di scena” nasce nel 2014 come corso di formazione in scenografia teatrale e scenotecnica per gli studenti del Liceo Artistico diJesi, da una idea di Massimo Ippoliti, titolare della cattedra di discipline plastiche presso il “Mannucci”, e di Paolo F. Appignanesi, responsabile produzione della Fondazione Pergolesi Spontini. In quattro anni di attivazione hanno partecipato al progetto circa 70 ragazzi del Liceo, alcuni dei quali hanno poi scelto di proseguire in questo settore iscrivendosi ai corsi di scenografia presso l’Accademia di Belle Arti. Nel tempo numerose scuole secondarie di II grado hanno chiesto alla Fondazione Pergolesi Spontini di poter partecipare adesperienze di “alternanza scuola-lavoro”, ed il successo di “Banco di scena” ha indirizzato la Fondazione ad estendere i corsi diformazione di “Banco di scena”, coinvolgendo l’intera filiera produttiva del Teatro Pergolesi, dall’ideazione ed organizzazione dello spettacolo fino alla sua realizzazione finale. Nel 2018, sono così entrate a far parte del progetto per la prima volta Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” e I.I.S. “E. Pieralisi” di Jesi, con apposite convenzioni triennali.