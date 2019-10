Genitori a teatro con i figli? Nessun problema: ora ci pensano le baby sitter gratuite

Baby sitter a teatro per consentire ai genitori di assistere senza preoccupazioni agli spettacoli. E’ la novità pensata da Marche Teatro, la cui stagione si apre domani, 31 ottobre, con lo spettacolo Il Maestro e Margherita e con questo importante servizio messo a disposizione al pubblico, gratuitamente, dall’Agenzia assicurativa di Generali di Ancona, partner della stagione teatrale.

«Le famiglie avranno la possibilità di assistere agli spettacoli in programma, affidando i propri bimbi, gratuitamente, ad operatori dell’infanzia - spiega Fabrizio Buscarini, titolare dell’Agenzia assicurativa -. La nostra agenzia dal 1832 è a fianco delle famiglie per migliorarne la qualità di vita, è per noi un piacere mettere a disposizione dei cittadini questo nuovo e utile servizio sociale». Mentre mamma e papà sono a teatro, i bambini saranno impegnati con la baby sitter, con fiabe e giochi, nella ludoteca appositamente allestita per l’iniziativa all’interno del Teatro delle Muse.

Al servizio di baby sitting potranno accedere tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni e saranno seguiti durante lo spettacolo teatrale da operatori dell’infanzia e animatori che li coinvolgeranno e li intratterranno con laboratori e attività ludiche, a seconda delle fasce d’età, tra cui laboratori creativi manuali, giochi di gruppo, giochi da tavola con mezzi e materiali idonei al divertimento e alla cura di tutte le età. I genitori che vorranno seguire il ricco cartellone della Stagione Teatrale di Ancona che prevede, in abbonamento, 11 spettacoli, di cui 8 al Teatro delle Muse e 3 al Teatro Sperimentale, potranno godersi serenamente le rappresentazioni sapendo che i propri figli sono al sicuro e si divertono con altri bambini. Negli spettacoli previsti al Teatro Sperimentale il servizio gratuito di baby sitting verrà effettuato presso la ludoteca "La luna ai bambini" in corso Stamira 61. Per le prenotazioni del servizio baby sitting gratuito a teatro, telefonare allo 071.2070238.

